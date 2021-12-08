США пообещали полную финансовую изоляцию России в случае вторжения в Украину 5 8.12.2021, 11:22

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Российский банковский сектор будет уничтожен.

Россия будет полностью отрезана от международной финансовой системы, если президент Владимир Путин решится ввести войска в Украину. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«То, о чем мы говорим, по сути будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли», - заявила Нуланд.

Она добавила, что США рассматривают «весь набор вариантов» на случай возможного вторжения, для которого Россия подготовила 100 батальонных тактических групп, или почти всю сухопутную армию, размещенную до Урала.

«Вооруженные силы и спецслужбы России продолжают прорабатывать сценарии возможности, которые позволят по приказу начать решительные действия на Украине - возможно, в начале 2022 года», - сказала Нуланд.

Она добавила, что очень важно дать понять президенту Владимиру Путину, что 2014 год повторить ему не удастся. В крайнем случае, по ее словам, США готовы к военному ответу на российскую агрессию.

«Россиянам придется столкнуться с большими боями, у них будут тяжелые потери, и честного говоря, сложно понять», зачем Росси проводить военную операцию в то время, как ее граждане страдают от коронавируса, вместо того, чтобы восстанавливать свою страну», сказала Нуланд.

Председатель комитета Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) в начале слушаний подчеркнул, что «российское вторжение вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым» еще не было.

«Российский банковский сектор будет уничтожен. Суверенный долг будет заблокирован. Россия будет отключена от платежной системы SWIFT. Секторальные санкции искалечат российскую экономику», - сказал Менендес.

Он подчеркнул, что это будут «не обычные санкции». Обсуждается максимально возможный санкционный удар, который прежде США наносили по странам, вроде Ирана и КНДР.

«Мать всех санкций» - так Менендес назвал свой проект, добавив, что надеется на скорейшее согласование инициативы конгрессом.

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