Режим хочет оставить Беларусь без медиков 5 8.12.2021, 11:29

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В учреждениях здравоохранения сотрудникам начали раздавать бланки о согласии на обработку персональных данных.

Власти хотят получить полный контроль над сотрудниками здравоохранения. На рабочих местах им начали раздавать бланки о согласии на обработку персональных данных. Учитывая то, что белорусские медики и так не довольны условиями работы и заработной платой, подобные решения могут привести к еще более сильному оттоку сотрудников сферы здравоохранения.

«При этом данные довольно обширные — не просто личная информация, но и о составе семьи, фото- и видеоданные и пункт «иные персональные данные» (наличие БЧБ флага в шкафчике?).

Цели также масштабные. Есть интересный пункт: «…достижение общественно значимых целей (чьих?) решение социально-трудовых и профессиональных вопросов (опять же, чьих?)». Иными словами — разрешите нам пользоваться вашими персональными данными примерно для любых целей. Учитывая то, что закон в Беларуси не работает от слова «совсем», цели эти могут быть далеко не преследующими благополучие сотрудника. Например — предоставить полные и подробные данные о бчб-носках конкретного сотрудника в правохоронительные органы.

Поскольку согласие на обработку персональных данных может быть отозвано, стоит ли вообще давать это согласие? А главное — как лечебные учреждения раньше обходились без этого документа?» — задается вопросом Telegram-канал «Белые халаты».

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