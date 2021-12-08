Польские пограничники записали рэп про «Содом и Гоморру» на границе с Беларусью 1 8.12.2021, 11:43

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В клип попали кадры штурма мигрантами погранперехода «Брузги» — «Кузница».

Польская погранслужба выложила в своих соцсетях рэп про миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей.

Слова песни «Murem Za Polskim Mundurem» («Cтена за польским мундиром») написаны сотрудниками пограничной службы и полиции Польши — младшим офицером Пограничной службы Даниэлем Павловским из подразделения морской пограничной охраны и офицером полиции Шимоном Глушеком.

Они, как участники полицейской музыкальной группы RaPsy — Bullet и NZNZ — и исполняют этот рэп.

«Да, мы синие и зеленые, мы объединяем усилия, когда речь идет о нашей стране …» — написано в комментарии к видео. Имеется в виду, что «синие» — это полицейские, а «зеленые» —пограничники.

В клипе на трек можно увидеть и границу, и самих офицеров, и кадры попытки штурма мигрантами погранперехода «Брузги» — «Кузница».

О чем поется в песне?

Мы слышим: «Dozgonny szacunek dla służb broniących granicy, zły reżim przeciwnika nie cofnie się przed niczym», что можно перевести как «Бесконечное уважение к службам, охраняющим границу, плохой режим врага ни перед чем не остановится».

Затем идут строчки «Wataha zawsze tutaj jest, była no i będzie» — «Стая всегда здесь, была и будет». Это отсылка к сериалу HBO «Wataha» («Стая») о работе польских служб.

«Bo co by było, gdyby służb nie było w Polsce wcale? Sodoma i Gomora, jednym słowem przerąbane!» — «Что было бы, если бы польской службы не было вообще? Содом и Гоморра, одним словом, пропали бы (облажались)!

А в припеве поется: «Tak to my, niebiesko-zieloni, jednoczymy siły, gdy chodzi o nasz kraj historii tory. Tworzymy na bicie, dla wszystkich służb chroniących w potrzebie naszą polską granicę». — «Вот как мы, синие и зеленые, объединяем усилия, когда речь идет о нашей стране. Мы создаем бит для всех служб, которые охраняют нашу польскую границу».

Также в треке офицеры рассказывают о сотрудничестве силовых структур. Кроме того, сравнивают их с гоплитами — древнегреческими тяжеловооруженными пешими воинами со щитами.

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