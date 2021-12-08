Мнение: Путин заинтересован в отстранении Лукашенко от власти по множеству причин 5 8.12.2021, 12:04

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Петр Кузнецов

Реплика Виктории Нуланд после переговоров Байдена и главы Кремля очень показательна.

В отличие от лета, в этот раз особых ожиданий насчет того, что в переговорах между Путиным и Байденом будет как-то чувствительно обсуждаться судьба Беларуси, не было. Cейчас в повестке дня уж очень остро стоит тема наращивания российских войск на границе с Украиной, возможных санкций в случае вооруженной эскалации и другие, не менее «горячие» темы, пишет основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов.

Тем не менее, пресс-секретарь Госдепа Виктория Нуланд озвучила, что среди прочих, вопрос Беларуси все же поднимался. Из сообщения не ясно, насколько глубоко – похоже, тема политической ситуации в нашей стране и по ее периметру лишь упоминалась в общем перечне региональных проблем. Что, по-своему, тоже достаточно показательно и вот, почему.

Я уже неоднократно говорил и озвучивал мысль о том, что Путин заинтересован в транзите власти в Беларуси по множеству причин, не последняя из которых состоит в том, что российский правитель не видит и не представляет для себя ситуации, по которой он, по какой-то причине, может оставить трон, а Лукашенко на своей позиции останется. Дело тут не только в психологии («Как, мол, я уйду, а он дальше править будет?»), но и в чистой прагматике: между Беларусью и РФ хотя с интеграцией не все так, как кому-то, возможно, хотелось бы, но существует множество стратегических договоренностей и союзов, планов и дорожных карт, а вот фигура белорусского руководителя для Кремля – достаточно противоречива и непредсказуема. Думаю, Путин хорошо помнит, сколько имел проблем с ним, когда сам только пришел к власти в Кремле, да и имеет до сих пор. И очень сомневаюсь, что хотел бы после себя такой «подарок» оставить возможному преемнику.

Уточню: речь не идет о том, что российский руководитель собирается оставить власть и уйти на покой. Скорее всего, он сам еще, как и говорит, не понимает до конца, до какого момента собирается править и от чего это, в конечном итоге, будет зависеть.

Однако совершенно очевидным является то (после 2014 года – особенно очевидным), что себя в истории России Путин видит спасителем от анархии 90-х, «поднимателем с колен», «стабилизатором» роли империи в регионе – в общем, такой личностью, которая смогла, после шока распада СССР, вернуть своей стране если не величие, то хотя бы устойчивое место на мировой арене и лидирующую роль среди государств – бывших частей «великой державы». При относительной внутренней и внешней стабильности.

Собирается он уходить завтра или через десять лет – то только ему ведомо. Однако в самой России сейчас много разговоров о готовящемся «большом транзите». О возможности такого развития событий говорит много факторов: и начавшаяся превентивная зачистка гражданского общества и СМИ по белорусскому образцу (только не пост-фактум, как у нас), и закручивание гаек в Интернете (на днях «ВКонтакте» перешла под контроль друзей Путина, «Газпром» запустил аналог ТикТок, а планов по «замещению» свободного Интернета там еще очень много), и активизация на внешнеполитическом контуре.

Сейчас, в частности, много и часто звучит, что Россия, наращивая войска на границе с Украиной, добивается от НАТО гарантий нерасширения (на уровне внесения этого в Устав или заключения отдельного договора), прекращения военной помощи Украине и принуждения ее к исполнению Минских соглашений. В этом контексте понятно, что Кремль, путем повышения ставок и шантажа, добивается той самой «стабилизации» по периметру границ, в том виде, как он ее понимает.

А еще в этом контексте понятно, что в общей повестке большого разговора с Западом будут звучать и другие темы, в том числе, и Беларусь. Как уже сказано выше, оставлять здесь все, как есть, не в интересах Москвы. Но это и не в интересах и Запада. Понятно, наш случай – не такой острый и первостепенный, как украинский, но, двигаясь по намеченному пути, придется решать и эту проблему.

У каждой из сторон свой взгляд на вещи. Но невооруженным взглядом видно, что всем нужна предсказуемость, пусть и каждому своя. ЕС и США нужны в Беларуси законность, России – гарантии ее не ухода на Запад. Вот где-то между этими точками и будут проходить поиски компромисса.

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