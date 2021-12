Крылья перелетных птиц оказались светлее, чем у «оседлых» 1 8.12.2021, 12:11

В чем причина?

Совершая дальние миграции, птицы проходят через сложнейшие испытания, в которых нет мелочей. Некоторые из них преодолевают больше 12 тысяч километров, используя все резервы организма и массу дополнительных «хитростей». В частности, днем они поднимаются намного выше, чем ночью, достигая холодных слоев воздуха, чтобы эффективнее отдавать избыток тепла. По той же причине их крылья окрашены в целом в более светлые тона, чем у птиц, которые не мигрируют. Это продемонстрировали ученые из Института орнитологии немецкого Общества Макса Планка, статья которых опубликована в журнале Current Biology, пишет Naked science.

Биологам известно, что окраска играет заметную роль в терморегуляции птиц. Например, у обитателей жарких, лишенных тени регионов перья обычно светлые, что позволяет не так нагреваться на солнце. Температура определяет и цвет яиц: в более холодном климате они, как правило, темнее и поглощают больше тепла. Но во время изнурительных миграций терморегуляция особенно важна. Поэтому ученые предположили, что перелетные птицы (к ним относят около 40 процентов более чем из 10 тысяч существующих сегодня видов) должны демонстрировать определенные особенности в окраске.

Чтобы проверить эту гипотезу, Каспар Делей (Kaspar Delhey) и его коллеги использовали более 20 тысяч иллюстраций, содержащихся в базе данных Handbook of the Birds of the World («Справочник птиц Земли»), которую поддерживают ученые из Лаборатории орнитологии Корнеллского университета. Цвету каждого из представленных видов присвоили индекс от нуля (черный) до 100 (белый). Кроме того, птиц разделили на группы: немигрирующих, совершающих короткие перелеты (менее 2000 километров), средние (около 2000 километров) и дальние (значительно больше 2000 километров) миграции.

Как и предполагали авторы, индекс — а соответственно, и светлота оперения — рос по мере увеличения дистанции миграций. Разница может показаться не слишком заметной: даже самые далеко улетающие виды в среднем лишь на четыре процента светлее, чем те, которые не мигрируют вовсе. Тем не менее это различие достоверно существует и не зависит от размеров, климата и других особенностей привычных мест обитания птиц. «Мы увидели этот паттерн у птиц больших и маленьких, — добавил Каспар Делей, — а также у водных птиц и у сухопутных».

