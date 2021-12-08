Константин Райкин прочитал письмо белорусского героя Витольда Ашурка его маме 8.12.2021, 12:24

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Витольд Ашурок

Трогательное видео.

Фрагмент нового фильма «Голоса Новой Беларуси» режиссера Оксаны Мысиной был выложен в интернет накануне премьеры. В нем легендарный актер Константин Райкин читает письмо погибшего в Шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах белорусского героя Витольда Ашурка его маме.

Премьера фильма запланирована 9 декабря в 20:30.

Режиссер фильма — Оксана Мысина, автор сценария — Андрей Курейчик, композитор — Сергей Кучменко.

Письмо Витольда Ашурка маме

«Моя любимая мама!

Получил вчера перед отбоем твое письмо и долго читал и перечитывал его! Оно маленькое – всего несколько слов, но такое эмоциональное и пронзительное, что аж сердце сжимается!

Я тоже скучаю по тебе, мама! Те люди, что говорят, мол, взрослым не нужна мама, ошибаются! Я помню все, как ты одна растила нас с Андреем, как тебе хотелось, чтобы мы выросли порядочными людьми!

И сейчас мне очень важно, чтобы Ты была здоровенькой и радовалась за своих детей и внуков! А оно так и получилось! Ты хорошо воспитала нас с Андреем! Никто не будет пороть тебе глаза, что твои сыновья воры или аферисты! Наоборот, меня посадили именно потому, что я говорил правду, и призвал не мириться с жуликами.

Если бы я, мама, не возглавил нашу революцию в Лиде, то, наверное, я сам себя не уважал бы! А если ты уже сам себя не уважаешь, то стоит ли ждать уважения от других людей? Если на 135 тысяч людей Лидчины у нас не нашлось хотя бы одного, кто взял бы на себя ответственность поднять восстание за правду, то кто тогда будет нас, белорусов, уважать?»

Мама! Люди уважают меня! Ты воспитала меня правильно!

К счастью, у нас прекрасные люди, и они меня поддержали всей душой! А теперь, когда я временно попал в тюрьму, люди еще больше поддерживают меня, присылают письма и открытки, передают передачи и пересылают деньги, выписывают мне газеты и молятся по всей Беларуси в церквях и костелах!

Писем столько, что я чуть успеваю отвечать! Я даже пока что приостановил изучение английского языка, чтобы было больше времени отвечать на письма. Пишут из Березовки и Лиды, Гродно и Минска, Бреста и Витебска, Могилева и Гомеля! Пишут из Британии наши белорусы, уехавшие за границу, но переживающие за свое Отечество! Пишут белорусы из Бельгии, Финляндии, США и даже белорусы Бразилии!

Вчера за один вечер мне пришло 17 писем! Идут телеграммы со словами поддержки! Весь мир гордится и поддерживает нас! Мне пишут белорусские ксендзы из Минска и Витебска, чтобы поздравить с Пасхой и выразить слова поддержки и восхищения тем, что мы не миримся с неправдой!

Мама! Люди уважают меня! Ты воспитала меня правильно! Уверен, что тебе говорят на улице в Березовке часто эти слова!

Помни, мама, что я обязательно вернусь домой!

Держись, мама!

Верь, что 5 лет я сидеть не буду! Идут перемены, и они принесут мне свободу и встречу с тобой! Помни, мама, что я обязательно вернусь домой! Крепко тебя обнимаю!

Твой сын Витольд».

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