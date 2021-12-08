Польские пограничники отбили 51 попытку прорвать границу со стороны Беларуси 8.12.2021, 12:31

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Фото: Погранслужба Польши

Мигранты из Ирака пошли на ночной штурм под руководством белорусских силовиков.

За сутки на границе Польши с Беларусью была зафиксирована 51 попытка ее незаконного пересечения.

Об этом сообщила Погранслужба Польши.

Польские пограничники вынесли 6 постановлений о выдворении нелегальных мигрантов с территории страны.

На участке, охраняемом польской пограничной заставой в Черемше, группа из 35 человек, в основном граждане Ирака, силой штурмовали границу. Все они были задержаны.

Wczoraj tj.07.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 51 prób jej nielegalnego przekroczenia #FunkcjonariuszeSG wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 35 osób-głównie ob.Iraku, forsowała granicę. Wszyscy zostali zatrzymani. pic.twitter.com/eZo4ilwqL8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 8, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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