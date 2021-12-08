Изящный самострел испанским хамоном и польскими яблоками 3 8.12.2021, 12:17

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Что белорусы думают о «контрсанкциях» властей?

Режим решил оставить белорусов без импортных продуктов, назвав это «контрсанкциями». С 1 января под запрет попадают мясо-молочная продукция, фрукты, овощи, кондитерские изделия, соль и другие категории продукции из ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногориии и Швейцарии.

Сайт Charter97.org посмотрел, что белорусы думают о «контрсанкциях» властей:

«Что тут сказать. Видно, скоро опять талоны введут, как в начале 90-х. Чем хуже, тем лучше».

«При этом Лукашенко вакцинируется Pfizerом, ездит не на Жигулях и жрет икру».

«И что будете делать? Опять селедка под шубой, картошка в мундирах и овощи под майонезом. Таракан, что б ты издох с последим ударом часов».

«Что будет делать владелец «Короны» с его площадями?»

«Убирайте и рыбу из Норвегии: лосось, форель, семгу, сельдь! Компания «Санта» Мошенского-прикорытника пусть c лещом и карпом работает!»

«Совсем уже одурели. Знаю, что в РБ прекратили поставки косметики Nivea. Раньше хоть белорусы могли в Польшу съездить и купить, к примеру, бытовую химию для дома, а то белорусская — один шлак. Теперь эта лавочка прикрылась. Жрите сами свое отечественное, где качества вообще нет никакого».

«Придется или сокращать работников мясокомбинатов и молокозаводов, или отправлять за свой счет, так как без польского мяса и сухого молока им занять весь штат работников будет проблематично. Или срежут».

«Не думал, что пистолет, который совершит такой изящный самострел, будет заряжен испанским хамоном и польскими яблоками».

«Не будет белорусских ананасов? Что будут давить бульдозерами на Псковщине и Смоленщине?»

«Скоро опять увидим пустые полки».

«Снова спецраспределители с импортными продуктами для номенклатуры и силовиков и магазины «Березка» за валюту».

«Привет «Евроопту»… И прощай».

«В стране заканчивается валюта. На импортные товары ее уже решили не тратить. А чтобы «головку держать», наложивши в штаны, называют это «контрсанкциями», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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