Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8.12.2021, 12:52

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Олаф Шольц

Фото: Getty Images

Бундестаг завершил голосование.

Бундестаг на своем заседании выбрал представителя социал-демократов Олафа Шольца новым федеральным канцлером Германии. Шольц сменил на посту Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет и решила больше не выдвигать свою кандидатуру, сообщает zn.ua.

Меркель также присутствовала на заседании. Меркель и Шольц хорошо знают друг друга. Он был ее министром финансов и вице-канцлером в непростой "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов, которую Меркель пришлось объединить в 2017 году.

В новом правительстве 17 человек. Кроме Шольца там будут 8 женщин и 8 мужчин.

"Для меня важно равенство, и потому из 16 министров будет восемь мужчин и восемь женщин", – сказал Шольц, представляя состав кабинета.

Шольц представил семь министров от своей Социал-демократической партии. В частности, министерство обороны возглавил бывший министр юстиции Кристин Ламбрехт, министерство внутренних дел - главе СДПГ в Гессене Нэнси Фезер, министерство здравоохранения - эксперт по пандемии, сторонник жестких ограничений Карл Лаутербах, предыдущий министр по вопросам окружающей среды Свенье Шульц - министерство экономического сотрудничества и развития.

После выборов бундесканцлера к присяге привели и членов нового правительства Германии, сформированного из представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/"Зеленые".

Новое правительство пока четко не дало понять, какой будет внешняя политика страны, но перед выборами Шольц заявлял, что в отношении России Германии нужна Новая восточная политика, в рамках которой России следует признать "верховенство закона, а не того, кто сильнее".

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