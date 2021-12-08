В небе над Минском появились гало и «световые столбы» 8.12.2021, 13:03

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Фотофакт.

На морозе солнечные ванны принимать в два раза приятнее, но сегодня, помимо ощущений, можно было и посмотреть на красивый небесный феномен — гало. Светящееся кольцо вокруг солнца напоминало радугу, только вместо разноцветной дуги очевидцы наблюдали круг. Бывает, что гало появляется не только вокруг солнца, но и вокруг луны, пишет onliner.by.

Разноцветное свечение образуется в результате прохождения солнечного света через ледяные кристаллы, которые отражают и преломляют его, раскладывая на спектр.

Но и это еще не все: те, кто оказался на улице еще до появления самого Солнца, могли наблюдать «световые столбы», тоже редкость в наших широтах. Для того чтобы они появились, необходима высокая влажность и резкое похолодание, что и произошло накануне.

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