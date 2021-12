Диетолог назвала самый полезный для печени продукт 1 8.12.2021, 13:17

Он снижает риск цирроза печени, а также защитить от жировой болезни этого органа.

Диетолог Кортни Д'Анджело назвала кофе самым полезным для здоровья печени напитком. Слова специалиста приводит издание Eat This, Not That!

«Было проведено множество исследований, которые показали, что употребление кофе может помочь снизить риск цирроза печени, а также защитить от жировой болезни печени», — сказала она.

Как отметила Д'Анджело, польза кофе объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени, нейтрализующих активность вредных свободных радикалов и предотвращающих повреждение клеток органа. Кроме того, черный кофе может препятствовать рубцеванию печени.

Она также порекомендовала в целях сохранения полезных свойств напитка пить его определенным образом — без добавления сахара, молока и жирных сливок.

