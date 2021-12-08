Мигранты из Ирака пошли на штурм польской границы 9 8.12.2021, 13:28

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Атака произошла в районе Черемши.

На охраняемом участке польской границы возле Черемши, группа из 35 человек - в основном граждане Ирака, штурмовала границу. Все они были арестованы, сообщает пограничная служба Польши.

В то же время подляская полиция сообщила, что во вторник в лесу возле поселка Наревка был обнаружен труп мужчины. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт, пишет tvp.info.

Вчера также была совершена 51 попытка незаконного перехода границы из Беларуси в Польшу. Офицерами пограничной службы Польши было вынесено 6 постановлений о выдворении с территории республики.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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