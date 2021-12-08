Водитель общественного транспорта в Минске показал, по каким дорогам приходится ездить 3 8.12.2021, 13:45

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Ямы заделывают латками, но асфальт продолжает разрушаться.

Нам привычно, что осень и начало зимы — сложное время для дорожного покрытия. Перепады температуры, влага, которая проникает в трещины: асфальт может разрушаться очень быстро, образуются выбоины, куда иной раз успевает попасть с десяток машин, прежде чем что-то удается сделать, хотя бы перекрыть движение.

Яма на той же МКАД — это видимая для всех проблема. Читатель Onlíner же предложил взглянуть на ситуацию с иного ракурса: бывает, кажется, что асфальт на улице в полном порядке, а ям там, между прочим, полно. Просто дефекты размещены близко к краю проезжей части — где почти никто не ездит. Никто, за исключением общественного транспорта.

Такие ямы на дорогах общественного транспорта создают аварийную обстановку и вызывают поломку подвижного состава, рассказал корреспонденту Onlíner читатель.

С ходу видится две проблемы: устранять ямы зимой бывает несподручно, учитывая погодные условия. Одновременно с этим ямы в настоящий период могут образовываться фактически на глазах. Влага, перепады температуры — все это создает неблагоприятную среду для асфальта, который под нагрузкой начинает разрушаться. В таких условиях достаточно небольшого повреждения, чтобы за короткий отрезок времени на этом месте появилась большая яма. Дорожники отмечают, что яма глубиной 15 см может образоваться всего за какой-нибудь час.

Чаще всего дорожные службы к решению таких проблем подходят точечно, так как проводить масштабные работы на большом участке дороги с интенсивным движением достаточно проблематично. Ямы заделывают латками, что, разумеется, является временной мерой и кардинально вопрос не решает. Целостность асфальта уже нарушена, значит, он продолжит разрушаться.

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