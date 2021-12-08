Ученые: В древности пиво было похоже на кашу 1 8.12.2021, 14:09

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Пенный напиток явно отличался от современного.

Международная группа ученых во главе с сотрудниками Департамента антропологии Дартмутского колледжа США проанализировали фрагменты глиняной посуды, найденной в Иераконполе — комплексе древнеегипетских памятников на западном берегу Нила в Верхнем Египте, пишет «Вокруг света».

Ученые обнаружили остатки пива в пяти больших горшках с плоским дном, которые, вероятно, использовались для перевозки продукта оптом. В четырех сосудах поменьше, похожих на современные стаканы, также были обнаружены пивные следы.

Керамика датируется периодом между 3800 и 3600 годами до нашей эры, примерно за 600 лет до времен правления первого египетского фараона Нармера. Он считается основателем Первой династии и первым царем объединенного Египта.

Ученые использовали метод, называемый анализом остатков микрофоссилий (ископаемые остатки микроорганизмов или следы их жизнедеятельности). С его помощью исследователи обнаружили на керамике гранулы крахмала, дрожжевые клетки и небольшое количество фитолитов – крохотных структур в тканях растений, которые остаются даже после разложения остальной части растения. Они также нашли крошечные кристаллы «пивных камней», также известных как оксалат кальция — вид накипи, образованной химическими реакциями, которые даже сегодня являются бедой пивоваров.

Растительный материал в остатке предполагал, что пивное сусло было профильтровано для удаления шелухи злаков. Ученые также обнаружили доказательства повреждения крахмала — комбинированного результата соложения и затирания в начале пивоварения. Этот процесс редко встречается в других технологиях обработки пищевых продуктов, что явно указывает на присутствие пива.

В целом анализ показал, что древнеегипетское пиво было скорее хмельной кашей, чем напитком. Это было густое блюдо в основном из пшеницы, ячменя и травы, скорее всего мутное, сладкое и с низким содержанием алкоголя.

Ученые подчеркивают, что производство пива, вероятно, способствовало экономической и идеологической интеграции общества, возвышению элиты и объединению Египта. Пиво было не просто основным продуктом питания, но «символом статуса и власти», важным элементом в элитных пиршествах и погребальных ритуалах «в этой жизни и в следующей».

К настоящему времени в Иераконполе обнаружено более десятка древних пивоварен, хотя полная информация о рецептах является «предметом продолжающихся исследований».

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