«Подозреваю, мне просто вешают лапшу на уши» 1 8.12.2021, 14:16

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Беременной белоруске не хотят оплачивать больничный и не пускают в отпуск.

В редакцию Onlíner обратилась девушка, которой из-за частых больничных не хотят давать отпуск и подумывают его вообще не оплачивать.

Работница: «Подозреваю, мне просто вешают лапшу на уши»

В редакцию написала 31-летняя Екатерина (имя изменено по просьбе героини) из райцентра. Сейчас женщина беременна, в середине декабря уходит на больничный по беременности и родам и беспокоится, что его не оплатят.

— Я работаю на частника чуть больше года, в швейном цеху. В последнее время очень часто хожу на больничные, в основном из-за болезней ребенка (ему 4 года), но дважды болела и сама, — рассказывает Екатерина. — Когда недавно я передала очередной больничный листок на работу, бухгалтер сказала, что мой лимит на болезни исчерпан, в следующий раз меня отправят на МРЭК (медико-реабилитационная экспертная комиссия. — Прим. Onliner). Мол, можно только 150 дней в году болеть, а потом комиссия решает, платить ли за последующие больничные или увольнять тебя. Я обшарила весь интернет, но не нашла никаких запретов и лимитов на больничные, поэтому подозреваю, что мне просто вешают лапшу на уши.

Все эти 150 дней работница и правда была на больничных, максимум — 14 дней за раз. По словам девушки, когда ребенок пошел в сад, начался круг бесконечных простуд. Сидеть с сыном некому — муж работает дальнобойщиком, а мама Екатерины ухаживает за отцом-инвалидом.

Но и это еще не все. Когда работница попросила дать ей оставшиеся дни трудового отпуска перед декретом, наниматель сказал, что отпуска ей тоже не видать.

— Я уже была в отпуске, но не весь отгуляла, а только половину, следовательно у меня еще остались дни. Но мой мастер говорит, что директор категорично настроена и отпуск перед декретом мне тоже не светит. Причина все та же — потому что часто хожу на больничные. Имеет ли право директор не пустить меня в отпуск? И если имеет, то должен ли он мне оплатить компенсацию за оставшиеся дни отпуска? — спрашивает работница.

Юрист: «Если работник находился на больничном более 120 дней, его могут уволить»

Юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина говорит, что отпустить работницу в отпуск перед декретным отпуском наниматель обязан. Это четко указано в статье 168 Трудового кодекса. Оно распространяется даже на тех, кто отработал меньше 6 месяцев. Так что если вам отказывают, можно обратиться в подразделение Департамента государственной инспекции труда по месту нахождения нанимателя.

А вот если работник много сидит на больничных, его действительно могут уволить. Для этого специальная медкомиссия проверяет, может ли он дальше выполнять данную работу или же нужно установить ему инвалидность и выплачивать пособие.

— В законе указано, что работа должна соответствовать уровню здоровья. Если работник не может ее выполнять, ему могут установить инвалидность. Если с данной группой инвалидности он не сможет больше выполнять свои обязанности, ему должны предложить другую подходящую вакансию у нанимателя. Если подходящей вакансии нет, тогда уже могут уволить. Но и здесь нужно учитывать, что если инвалидность наступила из-за производственной травмы, наниматель будет обязан создать работнику подходящую вакансию, — поясняет юрист.

Кроме того, для увольнения по п. 5 ст. 42 ТК нужно, чтобы было соблюдено множество других нюансов. Которые приводят к тому, что Екатерину уволить по данной статье нельзя.

— По трудовому законодательству, если работник находился на больничном не менее четырех месяцев (120 дней) непрерывно, наниматель может его уволить. Исключение — нетрудоспособность по беременности и родам. Если же работник набрал эти 120 дней болезни разными периодами (даже если за это время вышел на работу всего на день), такое правило не действует. Во-вторых, уволить по этому основанию работника можно только во время больничного. Если он вышел на работу, его уже не имеют права уволить. В-третьих, для увольнения важно, что болеет именно сам работник, а не его дети или другие близкие родственники. И в-четвертых, работника могут уволить из-за длительной нетрудоспособности, только если речь идет об одной или родственных категориях заболеваний. То есть если работник заболел бронхитом на месяц, потом сломал ногу и 2 месяца не работал, а потом еще месяц болел коронавирусом, то уволить его по данной статье тоже нельзя.

Если работник сам не болеет, то и смысла отправлять его на МРЭК, даже если он был на больничном по уходу за другим членом семьи более 120 дней подряд, нет.

— В данном случае работницу нельзя уволить хотя бы потому, что больничный не был непрерывным. Кроме того, правило касается случаев временной нетрудоспособности именно самого работника. Если взрослый болеет более пяти месяцев в году, это явно не норма. Но в случае с малолетними детьми, особенно теми, кто первый год в саду, — это обычное дело. Такие дети могут болеть и 12 раз в году, так что родителю набрать пять месяцев больничных будет несложно, — поясняет юрист.

В Минтруда также пояснили, что никаких ограничений по оплате больничных на ребенка до 14 лет в законодательстве нет.

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