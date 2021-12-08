Беларусь встала в один ряд с Северной Кореей и Южным Суданом 5 8.12.2021, 14:25

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фото: civicus

Страна опустилась до худшего рейтинга в новом глобальном отчете о гражданских правах.

Беларусь понижена с «репрессированной» до «закрытой» в новом отчете CIVICUS Monitor. Согласно отчету «People Power Under Attack 2021», повсеместное замалчивание критиков правительства и протестующих после массовых протестов вокруг сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года привело к понижению рейтинга.

«Закрытая» - это худший рейтинг, который страна может получить от CIVICUS Monitor. На самом деле это означает, что в Беларуси преобладает атмосфера страха и насилия, где людей регулярно сажают в тюрьмы и подвергают нападениям за осуществление своих гражданских прав на свободу ассоциации, собраний и выражения мнения. Китай, Саудовская Аравия, Иран и Сирия также оценены как «закрытые».

Беларусь как страна уже некоторое время вызывает беспокойство. В феврале 2021 года страна была добавлена в «Список наблюдения» (Watchlist) CIVICUS Monitor - набор стран, в которых в последнее время наблюдается быстрое ухудшение защиты гражданских свобод. Упорная неспособность белорусского правительства решать эти нарушения гражданских прав привела к понижению рейтинга.

Свобода ассоциации практически не существует в Беларуси, и многие активисты, оппозиции и критики правительства были вынуждены покинуть страну, чтобы избежать преследований и даже смерти. При Лукашенко просто нет места для несогласных, а свобода выражения мнения жестоко подавляется.

«Эти сфабрикованные, политически мотивированные обвинения против кандидата от оппозиции подчеркивают крайние минимумы, до которых опустится белорусская власть, чтобы искоренить свободу слова и погасить инакомыслие. Пространство для осуществления прав человека в Беларуси за последние годы практически исчезло. Системное преследование и запугивание тех, кто осмеливается высказаться против Лукашенко, подчеркивает мрачную картину гражданских прав в стране», - сказала Сильвия Мбатару, исследователь гражданского пространства Восточной Европы CIVICUS.

CIVICUS Monitor также обеспокоен тем, что свобода СМИ в Беларуси находится под угрозой. Ранее в этом году Лукашенко одобрил поправки к законам о СМИ и массовых акциях, запрещающие журналистам освещать любые акции протеста, не санкционированные правительством. СМИ также запрещено публиковать опросы общественного мнения, «проводимые без получения необходимой аккредитации».

В Беларуси также продолжалось подавление свободы ассоциации с дальнейшими нападениями на организации гражданского общества. Так называемая «черная неделя» рейдов в июле привела к закрытию, по меньшей мере, 40 правозащитных групп, средств массовой информации, и неправительственных и благотворительных организаций.

«Продолжительное подавление гражданского общества и уничтожение свободы прессы показывают, почему Беларусь опустилась на самый низкий уровень в глобальных рейтингах CIVICUS Monitor. С учетом сотен политзаключенных, задержанных после антиправительственных протестов, а также угроз убийством и риска травм, с которыми ежедневно сталкиваются активисты, состояние гражданских прав в Беларуси плачевно», - сказала Мбатару.

Гражданские свободы в 197 странах и территориях подразделяются на закрытые, репрессированные, препятствующие, суженные и открытые на основе методологии, объединяющей несколько источников данных о свободе ассоциации, мирных собраний и выражения мнений.

Беларусь в рейтинге CIVICUS Monitor оценивается как «закрытая».

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