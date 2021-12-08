Что ждет Россию, если ее отключат от платежной системы SWIFT 9 8.12.2021, 14:35

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Эта мера считается крайней и чрезвычайно жесткой.

Ряд международных СМИ, например Bloomberg, Reuters, Telegraph, CNN, пишут, что США готовят против России новые санкции. CNN называет их даже "худшими из когда-либо налагавшихся на страны, за исключением Ирана и Северной Кореи".

По данным СМИ, США могут также попытаться добиться от нового правительства Германии остановки "Северного потока – 2", ввести санкции против российских банков и экспорта товаров из страны, персональные ограничения против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, перекрыть доступ российским олигархам к зарубежным активам. Самым болезненным может стать отключение России от SWIFT.

"Настоящее время" рассказывает, почему банковская система SWIFT-платежей важна и как обычные россияне почувствуют на себе ее отключение, если до этого все же дойдет.

"России необходимо заранее знать, какова будет экономическая цена". Это слова министра иностранных дел Латвии, Эдгара Ринкевича.

"Во-первых, нам нужно подготовить очень сильный пакет политических и экономических санкций. Я не исключаю таких мер, как санкции против "Северного потока – 2" и отключение от SWIFT", – говорит глава МИД.

Отключением от SWIFT России грозят еще с 2014 года, когда был аннексирован Крым и началась война на востоке Украины. Эта мера считается крайней и чрезвычайно жесткой. Среди стран, которые пережили такой опыт, только Иран и КНДР.

SWIFT, или Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, основана в 1973 году. SWIFT используют более чем 200 стран, это самая крупная в мире межбанковская система обмена информацией. С ее помощью банки могут быстро и безопасно переводить друг другу платежи. Россия использует SWIFT очень активно: она на втором месте по количеству операций, после США. Если отключить российские банки от SWIFT, граждане и бизнесы просто не смогут принимать и отправлять средства из-за рубежа и за границу через банковские переводы.

Конечно, возникает вопрос: а как почувствуют на себе отключение SWIFT россияне, которые не часто путешествуют за границу, не переводят туда деньги и не владеют бизнесами? Например, бюджетники или пенсионеры. Экономист Сергей Хестанов говорит, что многие мировые компании, которые поставляют свои товары на российские рынки, уйдут. Покупатели в магазинах увидят, что ухудшился ассортимент и выросли цены. Пострадать может и курс рубля, а это может привести к панике.

Другой вопрос, смогут ли россияне расплачиваться банковскими картами внутри страны. И тут можно с уверенностью сказать, что да. Российские власти к апокалиптическому сценарию подготовились: в стране действует своя собственная Национальная система платежных карт и своя система быстрых платежей. Это карточки "Мир". Именно на такие карты получают зарплаты бюджетники еще с 1 июля 2018 года.

Американское агентство Reuters со ссылками на неназванных чиновников Белого дома пишет, что новые санкции могут затронуть крупнейшие банки России и, цитата, способность Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты. Экономист Сергей Хестанов говорит, что такая мера еще никогда не вводилась, примеров нет, поэтому и о последствиях судить сложно. Экономист Максим Блант считает, что такая мера может ударить по Европе, которой нужен российский газ.

Оба экономиста – и Максим Блант, и Сергей Хестанов – убеждены, что до таких радикальных мер, как отключение от системы SWIFT или запрет на конвертацию рубля, не дойдет. Как не дойдет и до новой войны с Украиной.

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