Из Минска вылетел первый эвакуационный рейс в Сирию 8 8.12.2021, 14:52

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На родину отправились несколько сотен мигрантов, которые пытались прорваться из Беларуси в Польшу.

Самолет авиакомпании Cham Wings вылетел из Минска в Дамаск утром 8 декабря. На борту 96 пассажиров. Это эвакуационный рейс для мигрантов, которые ранее прибыли в Беларусь по туристическим визам и пытались попасть в Западную Европу, сообщает «Радыё Свабода».

По неизвестной причине вылет самолета в Сирию произошел только в 8:24, хотя планировался на 3:30. Это первая авиаэвакуация в Сирию, ранее произошло 9 рейсов в Ирак.

На 9 декабря запланировано два эвакуационных рейса в Ирак.

На оба полета назначена иракская авиакомпанией Iraqi Airways. Как указано в расписании минского аэропорта, самолет в Эрбиль вылетит в 13:15, в Багдад – в 14:30. Рейс, запланированный в Эрбиль на 8 декабря, отменен. Ранее в компании объясняли, что хотят набрать как можно больше людей, чтобы улететь с максимальной загрузкой.

На территории Беларуси продолжают оставаться тысячи мигрантов, которые не теряют надежды попасть в страны Евросоюза.

Запад обвиняет в «миграционном кризисе» режим Лукашенко.

Всего с 18 ноября Беларусь покинули уже около 4 тысяч мигрантов, точная цифра пока неизвестна. Согласно официальной Варшаве, штурм польской границы происходит под контролем белорусских силовиков, которые помогают мигрантам нарушать законы, а план мигрантского кризиса был разработан в Москве. Несмотря на эвакуационные рейсы, на границе ежедневно фиксируются попытки незаконного перехода от тех мигрантов, которые еще остаются в Беларуси.

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