Байден выиграл у Путина 11 Леонид Гозман

8.12.2021, 14:59

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Леонид Гозман

Вашингтон фактически предъявил ультиматум Кремлю.

Эхо грядущей войны – первые впечатления от переговоров Путина с Байденом.

Я не про геополитику, я просто войны не хочу. Я не хочу, чтобы наши солдаты, выполняя безумный приказ, находили смерть в чужой стране, которая, да, могла быть дружественной, но теперь чужая. Да, многие из них одурачены пропагандой – "Крым наш", "заговор американцев" и все прочее, но это не солдаты затеяли войну. И я не хочу, чтобы они погибали. Чтобы украинцы погибали, я тоже не хочу. Но они хотя бы погибнут, защищая свой дом, а наши – просто из-за начальственной дури.

Разговор Байдена с Путиным – отчаянная (последняя?) попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям (хотя они все же людей не едят), сколько потому, что масштабная война подорвет безопасность самого западного мира.

Договориться с нашим руководством добром, думаю, невозможно. Ведь самое главное их требование в украинском конфликте – чтобы Украины не было. В их глазах (они этого и не скрывают) Украина – это часть России. Это "недогосударство", которое должно либо войти в состав РФ, либо быть ее вассалом, как какая-нибудь самая зависимая страна Варшавского договора во времена СССР. В крайнем случае, они готовы будут согласиться на самостоятельное существование западных областей, но все, что по нашу сторону Днепра, – наше.

Поэтому наших начальников можно только напугать – напугать ужасной ценой, которую придется заплатить за агрессию. Это могут сделать – и делают! – украинцы. Ведь Путин, будучи самовластным монархом, не может тем не менее пойти на масштабные потери среди наших солдат. "Груз 200" в дома его электората окончательно обрушит и так дышащую на ладан народную поддержку. Поэтому если украинцы убедят его в том, что они будут сопротивляться, что легкой прогулки не будет, это может заставить его задуматься.

Но напугать может и Запад. Успех Байдена зависел от двух моментов – готов ли он пригрозить чем-то столь серьезным, чтобы Путин понял, что цена дальнейшего "освобождения" Украины слишком высока, и будут ли эти его слова достаточно убедительны, поверит ли Путин в серьезность намерений Запада. И то, и то не гарантировано – реализация значимых угроз будет дорого стоить самим угрожающим – мы не знаем, готовы ли они на это пойти?

Трудно сказать, что это за угрозы. Объявленные намерения серьезны, но, наверное, есть и что-то еще, оставшееся за кадром. Полагаю, наших начальников не остановит то, что приведет к дальнейшему ухудшению жизни населения – плевать им на это. Но могут остановить угрозы собственности и комфортному проживанию их близких на Западе. Иными словами, важно – готовы ли будут американцы и их европейские партнеры арестовать счета и имущества нашей знати и выслать членов их семей поближе к традиционным ценностям? Скоро увидим.

А пока, по первым впечатлениям, Байден выиграл. Белый дом почти сразу после завершения переговоров объявил, что Байден фактически предъявил ультиматум. По правилам придуманной Путиным питерской улицы ответ должен быть немедленным и жестким. Но Кремль молчал несколько часов, а потом выступил с чем-то невразумительным. Без всякого державного звона. Стало быть, проглотили.

Байден, как сообщили американцы, сразу же после переговоров свяжется с лидерами крупнейших европейских государств – со своими союзниками. А нашему кому звонить? Лукашенко с Мадуро? Он один на планете. Он и у себя один. С Байденом в ситуационной комнате сидели еще четверо. Путин был в одиночестве. Он не доверяет даже ближайшим?

И вишенка на торте. Байден говорил из Белого дома, он там живет и работает, он редко уезжает оттуда – никакими интернетами не заменить живого общения. А наш "знает прикуп" – живет в Сочи, оттуда и говорил. В столице ему быть не обязательно. Скоро он будет управлять нами с орбиты – все по Войновичу, только с опережением сроков. А оттуда, из космоса, и война может показаться ему не такой страшной. И людей погонят на смерть. Не дай Бог, конечно.

Леонид Гозман, "Фейсбук"

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