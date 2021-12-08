Таракана пересаживают с немецкого Maybach на российский Aurus: стали известны цены 20 8.12.2021, 15:21

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Фото: Aurus Motors

Во сколько обойдется бюджету смена автопарка диктатора?

На днях в телеграм-канале главного редактора российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова появилась информация о том, что Лукашенко планирует обновить свой автопарк. Венедиктов написал, что Лукашенко решил заменить свой Maybach на российский Aurus.

«Лукашенко дал поручение заменить свой президентский автопарк, отказаться от немецкого Maybach и закупить Aurus, — написал Венедиктов. — В кредит. Кредит представит российский банк». Источник информации главред не указал.

Журналисты zerkalo.io обратились в Aurus, чтобы проверить эту информацию. Однако в компании заявили, что не разглашают информацию о текущих или потенциальных клиентах бренда.

Aurus — это российский бренд автомобилей представительского и высшего класса, разработанных в рамках проекта «Кортеж». Разработка проекта, известного также как «Кортеж Путина», ведется с 2013 года как платформы для создания автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». Эти автомобили есть в автопарке первых лиц России — например, Владимир Путин приезжал на Aurus на саммит «нормандской четверки» в Париже в 2019-м году.

В семейство автомобилей Aurus входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн. В будущем она должна пополниться кроссовером и мотоциклом. В июле этого года бренд запустил серийное производство своих автомобилей в Татарстане. Что касается стоимости, то она сопоставима с западными конкурентами, и даже выше. Так, официальная цена седана Aurus Senat S600 в базовой комплектации в 2019-м году составила 18 млн российских рублей (около 275 тысяч долларов). Для сравнения, базовый Mercedes-Maybach S 560 4MATIC в то же время стоил около 210 тысяч долларов, а цена седана Bentley Flying Spur с 507-сильным мотором V8 равна 200 тысячам долларов.

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