Энтони Блинкен: На кону стоит нечто большее, чем даже Украина 4 8.12.2021, 15:22

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Фото: Reuters

Москва пытается бросить вызов устоявшемуся международному порядку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешний конфликт между Россией и Западом – это «нечто большее, чем даже Украина», поскольку Москва пытается бросить вызов устоявшемуся международному порядку, сообщает «Голос Америки».

В интервью Wall Street Journal Блинкен выразил надежду, что состоявшаяся во вторник видеоконференция президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина «повлияет на расчеты президента Путина».

Согласно недавним оценкам американской разведки, Кремль может начать наступление с участием до 175 тысяч военнослужащих, размещенных в разных местах у границы с Украиной.

Телекомпания CNN сообщила, что Россия разместила у границ Украины столько сил, техники и запасов, в том числе топлива, что этого хватит для поддержания затяжного конфликта.

«Я думаю, что ясность, с которой президент изложил не только наши опасения, но и последствия, а также более правильный путь вперед, должна найти отклик у президента Путина», – сказал глава американской дипломатии.

Россия также требует от Запада гарантий безопасности, которые не позволят НАТО принимать в альянс новых членов, таких как Украина.

Однако Блинкен заметил, что именно это и выводит нынешнее противостояние за рамки вопроса о самой Украине.

«Мы очень четко дали понять, что двери НАТО остаются и будут оставаться открытыми для тех, кто стремится к членству и может соответствовать критериям, – указал госсекретарь. – В некотором смысле это говорит о том, что на кону стоит нечто большее, чем даже Украина, и это действительно затрагивает основополагающие принципы того, как функционирует или должна функционировать международная система».

«Мы ясно дали понять, что считаем неприемлемым, когда одна страна пытается указывать другой, каким должен быть ее выбор, в том числе в вопросе о том, с кем ей вступать в ассоциации, – продолжил госсекретарь. – Изменение границ силой неприемлемо, поскольку оно подрывает всю международную систему, порядок, основанный на правилах, в который мы вкладывались, по которому мы живем, и который, как мы считаем, внес большой вклад в продвижение мира и безопасности. И если эти основополагающие принципы будут оспариваться, и это будет происходить безнаказанно, это подорвет всю систему. Вот почему это нечто большее, чем даже Украина».

Но если у России есть озабоченности в сфере безопасности, «они всегда могут выразить их, и мы всегда готовы обсудить их», заверил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что дальнейшая военная помощь США Украине, ее характер и масштаб, будут зависеть «от того, что делает или не делает Россия в плане продолжения эскалации, в плане совершения новых актов агрессии против Украины».

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