Вкус лосося зависит от новостей 8.12.2021, 15:29

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Наши знания об условиях производства того или иного продукта играют важную роль в том, как мы оцениваем его вкус.

Исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета, подтверждает эту мысль. Поводом для эксперимента стало обсуждение качества норвежского копченого лосося. Подавляющее большинство этого продукта, который продается в вакуумной упаковке по всей Европе, производится на норвежских аквафермах, пишет vokrugsveta.ua.

В последнее время норвежский лосось, выращиваемый традиционным способом, заработал сомнительную репутацию. Европейские СМИ писали, что он содержит остатки фармацевтических и химических веществ, а также загрязняет морскую среду и распространяет болезни среди диких популяций. Датское ветеринарное и продовольственное управление провело исследование и сообщило что у лосося — по крайне мере на датском рынке — нет никаких проблем с нежелательными химическими веществами, а следы фармацевтических препаратов обнаруживаются крайне редко. Но репутация норвежского лосося в глазах потребителей все равно была подпорчена.

В ходе исследования Копенгагенского университета 92 датчан-добровольцев попросили попробовать три образца копченого лосося: выращенного традиционным способом на ферме, органического и выловленного в дикой природе. Первый раунд был слепым тестом, в котором испытуемые не знали, какой сорт лосося они пробуют. Во втором туре испытуемые были проинформированы о том, что едят. После каждого раунда испытуемые оценивали свои выборочные предпочтения.

В слепом тесте обычный и органический лосось выиграл у дикого лосося, который получил значительно более низкие баллы, чем любой из двух выращиваемых продуктов. Кроме того, обычный лосось, как правило, нравился больше, чем органический. Но как только испытуемых проинформировали о методе производства, все быстро перевернулось. Среди информированных респондентов традиционный лосось занял последнее место, дикий лосось — второе, а органический — первое.

«Тест демонстрирует, что ожидания людей о продукте основаны на информации, которую они получают, и что это влияет на их общее вкусовое восприятие. Что касается копченого лосося, кажется, существует мнение, что лосось, пойманный в дикой природе, должен быть на вкус лучше, чем лосось, которого вырастили на ферме обычным способом. Однако слепой тест показал, что люди просто предпочитают вкус выращенного на фермах лосося», — заявил автор исследования Маусам Будхатхоки.

По мнению исследователей, существует несколько возможных объяснений того, почему люди при слепом тестировании предпочли выращенную рыбу. Во-первых, вкус традиционно выращенного лосося хорошо знаком потребителям, поэтому при его выборе могла сыграть роль «радость узнавания». А во-вторых, такой лосось наиболее жирный из трех сортов, а для вкусовых качеств рыбы это важно. Поскольку органический лосось получил высокие оценки в обоих раундах вкусового теста, исследователи полагают, что существует очевидный потенциал для производителей экологически чистого копченого лосося. Однако такой товар всегда стоит дороже.

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