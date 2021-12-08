«Купил машину в российском автосалоне, а спустя несколько лет оказалось, что у нее еще один владелец» 9 8.12.2021, 15:37

7,682

Белорусский водитель рассказал о своих «приключениях».

Белорус Денис семь лет назад купил Hyundai Santa Fe в московском автосалоне. Машину поставили на белорусский учет, годы шли, проблем не возникало, но когда в ноябре этого года мужчина захотел продать автомобиль, вскрылись не самые приятные новости, пишет abw.by.

Машина одна – владельцев двое?

Собеседник говорит, что собирался провести предпродажную подготовку, а потому обратился на сервис, чтобы там провели диагностику и обслуживание.

"Каково же было мое удивление, когда специалист сервиса сообщил, что у этого авто есть другой хозяин, а автомобиль в залоге у российского банка! – вспоминает Денис. – Это как обухом по голове. Я первый и единственный собственник автомобиля, но оказалось, что он принадлежит не мне. В такое сложно поверить, но в качестве подтверждения мне показали документ.

По сведениям, содержащимся в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, с февраля 2015 года мой автомобиль находится в залоге у банка. Но позвольте, данный автомобиль я приобретал в 2014-м у официального дилера за наличные, полная сумма через банк внесена на счет продавца. Какой залог, какой кредит, откуда? К чему мне готовиться?"

Оказалось, что залог "родился" 20 февраля 2015 года в 8.52. Он предоставлен жителем Москвы 1984 г.р., но Денис, понятное дело, его не знает и в банке московском никогда не был.

Получается, что спустя год после покупки Дениса в России приобрели Hyundai Santa Fe. Поскольку VIN автомобилей совпадают, то юридически это один и тот же автомобиль. Чтобы передать авто в залог банку, проводится осмотр машины, составляются необходимые документы, в том числе передается ПТС (паспорт транспортного средства. – Прим. редакции). Несколько таких паспортов быть не может – только дубликат, выданный в случае утери или уничтожения оригинала. Но заявление на изготовление дубликата может подать только собственник автомобиля. А собственник один – Денис, он был вписан в ПТС как первый и единственный после продавца владелец, этот документ был сдан в МРЭО ГАИ при регистрации автомобиля в Беларуси. Никаких заявлений на изготовление дубликата ПТС он, естественно, не подавал. Получается, что ситуация могла развиваться по двум сценариям:

автомобилей два, то есть имеется физический "двойник" с таким же VIN, и сотрудники банка осматривали "близнеца" перед передачей его в залог с соответствующими документами, о происхождении которых можно только гадать;

второго автомобиля нет, а в залог передали, по сути, только документы, без наличия и осмотра авто сотрудниками банка.

Оба случая говорят о том, что это афера. Но как решить проблему, ведь по закону у залогодержателя (банка) все права на автомобиль, в том числе и право истребовать его в случае нарушения условий договора?

Как следует из уведомления о возникновении залога, срок исполнения обязательств по договору с банком – декабрь 2019 года. Тогда и тут получается два варианта:

кредит за автомобиль выплачен, "двойник" спокойно катается по просторам России и не только, но сведения из реестра банк по какой-то причине не убрал;

кредит не выплачен, банк может начать процедуру по изъятию автомобиля у залогодателя через суд, сроки исковой давности пока это позволяют.

Как показывает практика, если долг "висит", то российские банки в таких случаях в суд идут охотно, а суд направляет запросы в ГИБДД России и УГАИ МВД Беларуси о наличии у автомобиля с таким-то VIN владельца (собственника) и наложении ареста на транспортное средство. Не исключаем вероятность, что в нашем случае при начале судебного разбирательства такой запрос в отечественную ГАИ сделан будет, Дениса привлекут к участию в процессе. И кто знает, чем все закончится. Но ждать не стоит.

Игра на опережение

Поскольку с подобными случаями в редакции Автобизнеса сталкивались часто, мы посоветовали Денису, во-первых, обратиться в официальное экспертное учреждение для проверки подлинности VIN его автомобиля. Ждать, пока это будут делать по запросу российского суда, не стоит. Заключение экспертов о том, что VIN не является видоизмененным, – серьезный аргумент в судебном процессе, если таковой предстоит, с учетом того что Денис первый и единственный владелец автомобиля.

Во-вторых, после получения экспертного заключения обратиться в правоохранительные органы России с тем, чтобы установили "двойника", ведь его VIN, очевидно, будет поддельным. "Сюрпризы" от автомобиля-"близнеца" тоже могут быть. Допустим, под залог возьмут кредит и не будут его выплачивать, тогда на автомобиль могут наложить арест. А если сам Денис поедет на своем авто в Россию и его остановит сотрудник ГИБДД, то с большой долей вероятности автомобиль поместят на стоянку, а нашему читателю придется решать, как добираться домой. Оценка действий сотрудников банка при оформлении кредита и залога, действий самого залогодателя тоже не будет лишней.

В-третьих, после получения результатов экспертизы обратиться в банк. Если кредит на "двойника" выплачен, попросить исключить автомобиль из реестра залогов. При этом задать вопрос о том, как сотрудники банка пропустили через весь ворох бюрократических процедур "близнеца", если таковой вообще был.

И последнее, но не менее важное – обратиться в нашу ГАИ с заявлением о предоставлении документов, послуживших основанием для регистрации автомобиля, и если они еще не сгинули в архивах, то провести экспертизу подлинности ПТС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».