Японский миллиардер отправился в космос на 12 дней 8.12.2021, 16:48

Фото: Скрин Youtube/Yusaku Maezaw

Путешествие обошлось ему в 88 миллионов долларов.

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава в среду, 8 декабря, отправился на Международную космическую станцию (МКС) при этом пополнив список присоединившись к растущему списку миллиардеров, побывавших в космосе.

Ожидается, что он проведет на МКС 12 дней и станет первым космическим туристом, посетившим станцию за последние годы, пишет techno.nv.ua со ссылкой на BBC.

Маэдзава отправился в космос на российской ракете «Союз», которая взлетела с космодрома Байконур в Казахстане. Миллиардера сопровождали российский космонавт Мисуркин и видеопродюсер Йозо Хирано, который документирует путешествие для YouTube-канала миллиардера.

Сообщается, что перед запуском Маэдзава прошел строгую программу тренировок, которая включала в себя сон на наклонной кровати, вращение в кресле и длительные игры в бадминтон — все это он задокументировал в социальных сетях.

Путешествие Маэдзавы, которое, как сообщается, обходится ему в 88 миллионов долларов, произошло после того как в космос на несколько минут отправлялись его коллеги-миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон, при этом ракеты были построенные их частными компаниями.

Юсаку Маедзава — японский миллиардер, который купил себе место в первом туристическом полете SpaceX еще в 2018 году. Точная стоимость нигде не уточнялась, но Илон Маск заявил, что это была «куча денег». Этот рейс называется dearMoon, он запланирован на 2023 год и продлится неделю.

Ранее он заявил, что ищет восемь добровольцев, которые облетят с ним Луну бесплатно — все места он выкупил раньше. Всего в путешествии примут участие 10−12 человек.

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