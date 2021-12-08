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Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина

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  • 8.12.2021, 17:05
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Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина
Владимир Зеленский

Президент Украины признателен США за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает онлайн-переговоры американского и российского коллег Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает nv.ua.

Зеленский отметил, что хотел бы прокомментировать подробности переговоров после своего разговора с Байденом. Разговор пройдет в формате телефонного звонка.

«Я считаю, это позитивно, что президент США говорил с президентом РФ… США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость, у нас была двухпартийная поддержка. Самое главное, что мы видим, — что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке. Мне кажется, это самое важное», — заявил президент.

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