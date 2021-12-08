Эксперт: Давление со стороны прессы на режим имеет результат 1 8.12.2021, 17:35

5,176

На Западе обратили внимание на белорусскую госпропаганду.

Во внешнеполитических отношениях в 2021 году Беларусь вернулась в наихудшие времена Советского Союза, считает немецкий аналитик Александр Фридман, сообщает gazetaby.com.

— То, что сегодня происходит в отношениях между Беларусью и Германией или вообще между Беларусью и Европой, — самый мрачный момент за весь 30-летний период белорусской независимости, — отметил аналитик в интервью нашим коллегам. — Сегодня Беларусь находится в положении худшем, чем в 1991 году. К тому же она все меньше и меньше воспринимается не как что-то самостоятельное, а как территория, которая фактически контролируется Россией. При этом Лукашенко считают московской марионеткой. В рядах западных элит, которые интересуются белорусским вопросом, Беларусь воспринимают именно так.

Анализируя отношения Беларуси и Германии, эксперт обратил внимание на ситуацию с размещением западными производителями дорогостоящей рекламы на государственном телевидении Беларуси.

— Бизнес и политика в Германии связаны. Доклад правозащитной организации Libereco о рекламе западных компаний на госТВ Беларуси появился в тот момент, когда белорусская тема присутствует везде, а имидж белорусской власти и так был плохим, а после миграционного кризиса еще больше ухудшился.

И этот доклад показал, что западная реклама идет на каналах, которые показывают уродливую чудовищную пропаганду. На том же канале СТВ, с одной стороны, рассказывают «про западных извращенцев», оскорбляя, в том числе лично Урсулу фон дер Ляйен, а, с другой стороны, немецкие концерны дают туда свою рекламу.

Обнаружив в списке рекламодателей химический концерн Henkel, поднялся большой скандал, и концерн, у которого был третий среди западных компаний рекламный бюджет, сразу отреагировал и сразу сообщил, что новой рекламы на этих каналах не будет.

Этот случай показывает, что давление со стороны прессы, со стороны правозащитников имеет результат. Мне кажется, что примеру Henkel последуют и другие компании. Тем более, уже была история со швейцарским концерном «Нестле», который размещал очень много рекламы на белорусском телевидении. Теперь ее количество значительно сократилось, — напомнил Фридман.

Кроме уменьшения финансирования рекламного бюджета белорусского телевидения, аналитик отметил еще один важный момент.

— Эффект достаточно неожиданный в том, что на Западе обратили внимание на белорусскую государственную пропаганду. Ранее там этой темой никто не занимался. Белорусская пропаганда не интересует никого даже в самой Беларуси, не говоря уже про Запад.

Но это важный момент — проанализировать то, что позволяет себе говорить белорусское телевидение. Тогда обязательно встает вопрос, как такое может быть: с одной стороны, пропагандисты сравнивают госпожу фон дер Ляйен с Гиммлером и одновременно на этих же каналах выходит реклама западных концернов. Нормально ли это и как вообще такое согласуется? — задается вопросом эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».