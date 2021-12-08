Самая яркая комета 2021 года приближается к Земле 8.12.2021, 18:08

Когда ее можно будет увидеть?

Комета Леонарда, которую впервые обнаружили в январе 2021 года максимально приблизится Земли 12 декабря — это последний шанс увидеть ее, прежде чем она исчезнет навсегда.

Астрономы подчеркивают, что комета Леонарда является самой яркой из всех, которые мы увидели в 2021 году, пишет nv.ua со ссылкой на CNN.

Комета Леонарда приблизится к Земле 12 декабря на минимальное расстояние 34 миллионов километров. Затем 18 декабря она пролетит мимо Венеры. В этом месяце комета будет видна в небе как в Северном, так и в Южном полушариях.

Трудно предсказать, насколько хорошо мы сможем увидеть комету, но, по данным американского космического агентство, вам, вероятно, понадобится бинокль, чтобы любоваться ее.

Возможно, что комета Леонарда покажется наблюдателям, смотрящим невооруженным глазом, но если вы беспокоитесь о том, что пропустите этот уникальное явление, вы можете посмотреть прямую трансляцию на сайте обсерватории The Virtual Telescope Project.

Комета была впервые обнаружена в январе астрономом Грегом Леонардом. По данным Sky & Telescope, небесный объект, вероятно, провел последние 35 тысяч лет, путешествуя к Солнцу, и как только он приблизится к нашей звезде 3 января, мы больше не увидим комету.

По мере приближения кометы к солнцу она становится ярче, поэтому за несколько недель до этого события комету легче увидеть.

Она также движется сверхбыстро (71 километр в секунду) сквозь внутреннюю часть Солнечной системы, но по данным EarthSky, она все равно будет выглядеть как медленно движущийся объект из-за своего расстояния от Земли.

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