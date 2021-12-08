Метро Москвы: указатели на таджикском и узбекском снизили загруженность двух станций на 50% 8.12.2021, 18:45

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Надписи на указателях станций продублировали на таджикском и узбекском языках в сентябре этого года.

Дублирование указателей на таджикский и узбекский языки помогло разгрузить на 50% вестибюли станций московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая». Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе московского метрополитена.

«От станций «Лесопарковая» и «Прокшино» до крупнейшего в России Московского миграционного центра в Сахарово следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях — русский. Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%», — рассказали там.

По данным метрополитена, благодаря дублированию информации на указателях снизились на 40% очереди в кассы и на столько же стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.

«Надписи на указателях этих станций на русском языке нанесены черным шрифтом, размер которого на 30% больше дублируемых языков. Вспомогательные надписи нанесены светло-коричневым цветом», — указали в пресс-службе московского метро. .

О письме главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева мэру Москвы Сергею Собянин стало известно накануне. Глава СПЧ рассказал о «массовых жалобах» на рост миграционного потока из-за переноса Единого миграционного центра Подмосковья в Сахарово.

Надписи на указателях станций «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на таджикском и узбекском языках в сентябре этого года. В пресс-службе дептранса ранее тоже объяснили, что это сделали для удобства передвижения мигрантов, которые едут в Сахарово.

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