Артемий Троицкий о Лукашенко: Такое существо только в клетке держать 13 8.12.2021, 18:47

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Белорусский диктатор – маньяк-психопат.

Российский журналист, музыкальный критик, писатель Артемий Троицкий прокомментировал истерику и неадекватное поведение диктатора Беларуси Александра Лукашенко на интервью у журналиста ВВС Стива Розенберга.

– Лукашенко на самом деле ненормальный, неадекватный человек, маньяк, психопат. Называйте, как хотите. Он в этом расписался в интервью (ВВС - прим.).

Собственно говоря, большинство наблюдателей как вне Беларуси, так и особенно в Беларуси так и считают. В Беларуси давно была даже написана и опубликована книга о психическом состоянии Лукашенко, написанная профессиональным психиатром.

Итак, надо исходить из того, что Лукашенко – маньяк-психопат. Клинический экземпляр. Естественно, как и всякие маньяки и психопаты, он этого не понимает, но, чем хуже для него.

Посмотрев на такое существо, которое только в клетке держать, любой человек, что в Европе, что в Америке, что даже, я думаю, в таких относительно лояльных к Лукашенко странах как Китай, конечно же поймут, что разговоры вести с этим гомункулом смысла нет, – заявил Артемий Троицкий на YouTube-канале ARU TV.

Напомним, что в 2001 году врачи-психиатры публично признали Лукашенко мозаичным психопатом. Пациент впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза. Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.

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