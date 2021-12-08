Белорусы США оформляют автомобильные номера в патриотическом стиле

Белорусы США оформляют автомобильные номера в патриотическом стиле2
- 8.12.2021, 19:04
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Фотоподборка.
Проживающие в Соединенных Штатах Америки белорусы оформляют свои автомобильные номерные знаки в патриотическом стиле. Таким образом наши соотечественники выражают свою гражданскую позицию.
В большинстве случаев белорусы наносят на номерные знаки слова на белорусском языке. На фотографиях можно также заметить наклейки с «Погоней», орнаментом и другими национальными символами Беларуси.
Фотоподборку опубликовала в своем телеграм-канале белоруска Кристина.