Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году 16 8.12.2021, 19:13

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Джо Байден

Об этом сообщили в Белом доме.

Украина была главной темой переговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Об этом советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге 7 декабря, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

"Байден сказал Путину прямо: если Россия вторгнется в Украину, США и наши европейские союзники ответят серьезными экономическими мерами", – сообщил Салливан.

Он отметил, что глава Белого дома призвал руководителя Кремля к деэскалации. По словам Салливана, в разговоре двух президентов "было много плюсов и минусов, не было передергивания пальцев, но Байден совершенно четко обозначил позицию США по этим вопросам".

"Я посмотрю вам в глаза и скажу, как президент Байден посмотрел в глаза президенту Путину и сказал ему сегодня, что то, чего мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – заявил Салливан, реагируя на реплику об оккупации Россией Крыма.

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