«Качественную пиццу съесть будет сложно» 5 8.12.2021, 20:56

7,808

Кафе и рестораны о том, будут ли пересматривать меню из-за контрсанкций.

Введенные Минском контрсанкции в ответ на ограничения западных стран могут сказаться на ресторанах и кафе, которые зависят от поставок импортных продуктов. Сможет ли общепит в этих условиях сохранить ассортимент и уровень? Как запрет может повлиять на цены? Zerkalo.io cпросило об этом у минских рестораторов.

Пострадают дорогие рестораны и их клиенты

Рестораны и кафе запрет или правильнее сказать ограничение на ввоз некоторых импортных продуктов, почувствуют, но не все одинаково, считают представители столичного ресторанного бизнеса, согласившиеся побеседовать с нами на тему жизни после введения контрсанкций.

— Рестораны средней и низкой ценовой категории пострадают незначительно или не пострадают вообще в связи с тем, что они уже полтора-два года назад были вынуждены перейти на локальные продукты, чтобы удержать цены, доступные для гостя в нынешних экономических реалиях. Пострадало качество и разнообразие блюд для гостя, но сохранилась доступность, — говорит Валерий, владелец нескольких точек столичного общепита.

В числе пострадавших окажутся рестораны премиального сегмента, которые все еще стараются держать уровень, пусть и повышая цены, отмечает собеседник. Но это не значит, что они совсем исчезнут. Валерий предлагает вспомнить российский опыт:

— Премиальные рестораны там никуда не делись. Вынуждены были менять меню и ингредиенты, но остались на рынке. Полагаю, и белорусские поставщики будут вынуждены искать альтернативы в странах, не попавших под санкции или в России. Многие сыры те же россияне научились делать вполне достойно за время санкционной войны с ЕС, хотя сыры с плесенью или выдержанные (пармезан и грано подано) не производят до сих пор. Поэтому где-то альтернатива запрещенным продуктам окажется дороже, а где-то и просто невозможна. Думаю, что в ближайшее время качественную пиццу ресторанного уровня съесть в Беларуси будет сложно.

Валерий напоминает, что с новыми правилами ввоза еще не все ясно. Пока, по его оценке, в основные потери для ресторанного бизнеса можно записать доступ к качественным иностранным сырам и колбасам.

— Похоже, хамон и прошутто в доступе останутся, — говорит собеседник.

Важно и то, что речь идет не о запрете импорта, а о квотах на него. То есть ввозить можно будет не всем, кто хочет и не в любом количестве, а тем, кому разрешат и сколько разрешат. По мнению Валерия это может означать, что «съесть» в Беларуси можно будет все, но станет это все гораздо дороже.

«Попробуем заменить на белорусские»

Наша вторая собеседница Виктория представляет как раз тот самый маленький ресторанный бизнес, который, мнению Валерия, запрет на ввоз импортных сыров и колбас почти не коснется.

— Ресторан у нас маленький и небольшое меню, и, хотя кухня у нас итальянская, практически все продукты мы используем белорусские. Из импортных покупаем лосося и угря для суши, но поскольку рыба не попала под санкции, то этих блюд мы не потеряем.

Мясо для стейков и карпаччо мы тоже покупаем отечественное. Да, приходилось иногда возвращать некачественный товар поставщику, но потом мы нашли фермера и вопрос с мясом решился.

Виктория согласна с тем, что главные потери — сыр и колбасы, но поскольку в их меню ни мясной, ни сырной нарезки нет, то и здесь для них нет никакой угрозы. Что касается тех блюд, в которых импортный ингредиент обязателен, то, не исключено, что от них придется отказаться.

— Есть у нас в меню суп, в который должен добавляться пармезан, но мы настоящий итальянский пармезан туда никогда не добавляли, потому что если сделать это, то цена этого супа взлетит до небес и его никто не захочет заказывать. Мы покупали литовский сыр. Ну если сейчас и его не будет, то, наверное, попробуем использовать какой-то белорусский пармезан, но если не получится, то придется отказаться от этого блюда. Не могу сказать, что этот суп очень популярен. Да, для приготовления карпаччо нужен пармезан, и это популярное блюдо, его часто заказывают. Будем искать или возможность покупать или замену, ну, а если не получится, то и от него придется отказаться. Мы маленький ресторан среднего ценового сегмента, думаю выкрутимся, — резюмировала собеседница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».