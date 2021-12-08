У Путина спросили, будет ли он нападать на Украину 25 8.12.2021, 19:33

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Внятно ответить президент РФ не смог.

Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев - провокационный, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника - президента США господина Байдена», - сказал Путин.

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