БОР подвел итоги 38-го дня забастовки 1 8.12.2021, 19:49

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Бастуй, белорус!

Команда БОРа подвела итоги тридцать восьмого дня забастовки.

Количество неработающего населения на сегодняшний день составляет от 800 до 850 тысяч из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку.

На Слуцкой ПЭС начались увольнения сотрудников. Принцип пока не понятен, убирают кого попало. Также стало известно, что на «Мозырьпромстрой», Мозырский НПЗ и Мозырьсоль поступили списки людей, которых следует уволить.

Международная неправительственная организация CIVICUS опубликовала годовой отчёт о состоянии гражданского общества и прав человека в 197 странах мира. Беларусь имеет наихудший рейтинг из возможных (сlosed). Это значит, что в стране господствует тирания, у людей нет никаких прав и гражданских объединений.

Норвежская компания Yara продолжает покупать калийные удобрения в Беларуси, несмотря на санкции.

Мы не сдаемся и продолжаем давить на режим всеми доступными способами.

Бастуй, Беларусь✊

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