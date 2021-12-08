Казахстан избавится от русского языка в сфере услуг

Казахстан избавится от русского языка в сфере услуг9
- 8.12.2021, 19:54
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Вывески и ценники в Казахстане переведут на казахский язык.
Парламент Казахстана одобрил поправки в законопроект «О вывесках».
Теперь законопроект, согласно которому в стране избавятся от русского языка на вывесках и ценниках, отправится на подпись президенту.
Изменения коснутся сферы услуг. Новые поправки обяжут предпринимателей размещать рекламу, прейскуранты, ценники, меню, вывески и указатели только на казахском языке. В госорганах сохранится двуязычие.
Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках и пишутся одинаковыми по размеру буквами.