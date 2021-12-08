Как прокуратура в Гродно «подбирала» статью сыну православного священника 4 8.12.2021, 20:03

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Андрей Авсиевич

Результат – 3,5 года колонии.

В Гродно 8 декабря судья вынес приговор в отношении 27-летнего гродненца Андрея Авсиевича. Прокуратура потребовала от суда лишить гродненца свободы на 3,5 года за «разжигание вражды». Дело обращает на себя внимание тем, что государственные эксперты-лингвисты фактически выступили на стороне подсудимого, а прокуратура трижды изменила Андрею уголовную статью, чтобы не выпускать его из заключения, передает «Белсат».

Андрей Авсиевич, сын православного священника, за решеткой уже 8 месяцев, с мая 2021 года. Правозащитники признали его политзаключенным.

В декабре прошлого года Андрей присоединился к дискуссии на популярном телеграм-канале «Гродно 97 %» и, согласно следствию, совершил преступление по ст. 369 Уголовного кодекса – публично оскорбил представителя власти, местного участкового Максима Черткова.

Андрей не отрицает: был эмоционально потрясен избиением мирных демонстрантов, убийством Романа Бондаренко и тем, что милиция выступила на стороне режима, а не белорусского народа. Но прокуратуре и следствию этого показалось мало, они зацепились за другие слова Авсиевича, написанные им в том же телеграм-канале. В частности, внимание силовиков привлек пост:

«…И потом уже поменяется власть, и там уже всё будет по закону, никого не повесят и не изобьют. Мусора, поймите, вас при новой власти ждет честный, справедливый суд. При этой власти террористов вас ждут столбы… Третьего варианта не дано. Думайте. И да, если вы не причастны к преступлениям, а просто носите погоны, то тоже можете под раздачу попасть. Так что остановите своих коллег-преступников, чтобы не зацепило вас. Думайте».

Андрея изначально обвинили по ст. 364 УК («Угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Его задержали и поместили под стражу в СИЗО Гродно. При этом в заключении государственного комитета судебных экспертиз в Гродненской области было резюме, что в публичном мнении Андрея Авсиевича есть негативные оценки, но оснований утверждать, что он лично угрожал милиционерам, нет.

Следствие не прислушалось к государственным экспертам, дело политзаключенного переквалифицировали по ч. 3 ст. 361 («Публичные призывы к совершению акта терроризма, направленного на причинение вреда национальной безопасности») и передали в суд. Открытый процесс над Андреем Авсиевичем начали в августе 2021 года. Эксперта-лингвиста вызвали в суд, и он подтвердил, что в словах Авсиевича нет призывов ни к каким действиям. Это означало, что Андрея Авсиевича, которого несколько месяцев держали в следственном изоляторе, нужно освобождать, так как состава преступления нет.

Прокурор Людмила Герасименко в такой ситуации потребовала назначения новой лингвистической экспертизы, а судья Николай Рачинский поддержал эту инициативу. Но новая экспертиза подтвердила прежние выводы. Прокурор в итоге сняла обвинения, но Андрея не освободили, а вместо этого в третий раз за одни и те же слова, написанные в телеграм-канале, изменили обвинение по ч. 1 ст. 130 УК («Разжигание вражды»). По этой статье обвинитель потребовала приговорить Авсиевича к 3 годам лишения свободы, а по ст. 369 УК РБ к 2 годам ограничения, и окончательно назначить политзаключенному 3 года и 6 месяцев. Судья полностью удовлетворил это требование.

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