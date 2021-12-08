Ночью в Беларуси будет до -20 градусов
- 8.12.2021, 20:05
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Потеплеет только в конце недели.
Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице в Беларуси, но в отдельных районах. Небольшой и мокрый снег возможен только местами.
Температура воздуха в ночные часы составит от -9 до -14 градусов (местами — до -20, на Гомельщине — 5-8 мороза, в Минске — от -12 до -14), в дневные часы — от 0 до -11 (на севере страны, в столице — от -5 до -7 градусов)
Прогноз погоды по областным центрам Беларуси на предстоящую ночь и следующий день 8 декабряhttps://t.co/jc2UKJtEVu#Белгидромет #прогнозпогоды #Минск #Гродно #Гомель #Витебск #Брест #Могилев #Беларусь #снег #метель #дождь #синоптики #град #облачно #спрояснениями #ветер #туман pic.twitter.com/OaiBK2Iu23— Белгидромет (Belhydromet) (@belgidromet) December 8, 2021