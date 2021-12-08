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Ночью в Беларуси будет до -20 градусов

  • 8.12.2021, 20:05
  • 2,002
Ночью в Беларуси будет до -20 градусов

Потеплеет только в конце недели.

Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице в Беларуси, но в отдельных районах. Небольшой и мокрый снег возможен только местами.

Температура воздуха в ночные часы составит от -9 до -14 градусов (местами — до -20, на Гомельщине — 5-8 мороза, в Минске — от -12 до -14), в дневные часы — от 0 до -11 (на севере страны, в столице — от -5 до -7 градусов)

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