Хорватия подписала декларацию о европейской перспективе Украины 8.12.2021, 20:16

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Хорватия стала шестой среди стран ЕС, подписавших декларацию.

Хорватия стала шестой среди стран Европейского союза, подписавших декларацию о европейской перспективе Украины. Об этом 8 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Сегодня Украина и Хорватия сделали очень важный шаг на пути укрепления дружбы и взаимодействия между двумя нашими странами. Хорватия является уже шестым государством ЕС, с которым Украина заключает столь важный политический документ. Высоко ценю и твердую поддержку со стороны наших хорватских партнеров движения Украины к членству в Альянсе", – подчеркнул Зеленский.

Пленкович в свою очередь заявил, что Хорватия всесторонне поддерживает курс Украины в Евросоюз.

"Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процессы реформ и считаем, что это лучший путь для того, чтобы повысить качество жизни украинцев и приспособить правовую систему и экономический рынок", – сказал хорватский премьер.

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