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Беларусь ввела лицензирование части импорта из Украины

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  • 8.12.2021, 20:38
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Беларусь ввела лицензирование части импорта из Украины

За «неконструктивный подход».

Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных товаров из Украины, в том числе продукции, аналоги которой производят предприятия "Беллесбумпрома". Соответствующее постановление Совмин принял 7 декабря. Подчеркивается, что это "ответ на неконструктивный подход". Правительство ссылается на "систематические нарушения Украиной принципов свободной торговли".

Под лицензирование попали обои, плиты древесностружечные и древесноволокнистые, туалетная бумага, отдельные виды картонной и бумажной упаковки, мебель, отмечает "Беллесбумпром". "Белгоспродпром" сообщает о лицензировании поставок шоколада, кондитерских изделий, печенья, пива.

А тем временем Украина продолжает наращивать поставки белорусского бензина. Как сообщает Консалтинговая группа А-95, поставки за ноябрь выросли на 10% по сравнению с ноябрём прошлого года и составили 94,4 тысяч тонн. Рост идёт уже 6 месяцев подряд.

Также в среду стало известно, что Украина отменила спецпошлину в 35% на импорт белорусских автобусов, грузовых авто и спецтехники (она была введена в апреле).

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