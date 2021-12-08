Беларусь ввела лицензирование части импорта из Украины

Беларусь ввела лицензирование части импорта из Украины2
- 8.12.2021, 20:38
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За «неконструктивный подход».
Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных товаров из Украины, в том числе продукции, аналоги которой производят предприятия "Беллесбумпрома". Соответствующее постановление Совмин принял 7 декабря. Подчеркивается, что это "ответ на неконструктивный подход". Правительство ссылается на "систематические нарушения Украиной принципов свободной торговли".
Под лицензирование попали обои, плиты древесностружечные и древесноволокнистые, туалетная бумага, отдельные виды картонной и бумажной упаковки, мебель, отмечает "Беллесбумпром". "Белгоспродпром" сообщает о лицензировании поставок шоколада, кондитерских изделий, печенья, пива.
А тем временем Украина продолжает наращивать поставки белорусского бензина. Как сообщает Консалтинговая группа А-95, поставки за ноябрь выросли на 10% по сравнению с ноябрём прошлого года и составили 94,4 тысяч тонн. Рост идёт уже 6 месяцев подряд.
Также в среду стало известно, что Украина отменила спецпошлину в 35% на импорт белорусских автобусов, грузовых авто и спецтехники (она была введена в апреле).