«Минсктранс» отменяет автобусы в Каунас, Вильнюс, Ригу и Варшаву 2 8.12.2021, 22:29

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Рейсы отменят в период новогодних праздников.

В период новогодних праздников «Минсктранс» отменяет свои рейсы в Каунас, Вильнюс, Ригу и Варшаву, сообщили в пресс-службе организации.

31 декабря не состоятся рейсы из Минска в Ригу (отправление в 22:00) и обратно (22:00), из Минска в Каунас (23:30), а также из Каунаса в Минск (17:30), из Минска в Киев (22.30) и обратно (21.30), из Минска в Варшаву (13.30) и из Варшавы в Минск (19.30 и 23.00).

1 января отменяются автобусы из Минска в Вильнюс (8.30 и 11.00), и обратно (14.00 и 17.30), из Минска в Варшаву (00.10 и 8.00) и из Варшавы в Минск (12.00).

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