В Швейцарии избрали президента на 2022 год 8.12.2021, 22:20

Иньяцио Кассис

фото: belta.by

Им стал действующий министр иностранных дел Швейцарии.

В Швейцарии президентом на 2022 год парламент избрал действующего министра иностранных дел Игнацио Кассиса.

Как сообщает швейцарская The Local.

60-летний Кассис с 1 января займет должность президента, которая довольно символичная, заменив на ней Ги Пармелена. При этом он останется министром иностранных дел.

Выбор Кассиса не случаен, потому что его очередь подошла согласно ротации семи членов Федерального совета - швейцарского федерального правительства.

Президента Швейцарии выбирают по принципу "первый среди равных" среди членов правительства. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в семь лет.

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