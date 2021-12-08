Американский астрофотограф сделал самое четкое фото Солнца 2 8.12.2021, 22:35

1,394

Фотофакт.

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти с помощью модифицированного телескопа сделал самое детальное фото Солнца, используя 150 тысяч снимков с экстремальным увеличением, передает «Новое время».

Солнце — это удивительное небесное тело, которое дарит нам тепло и вот у нас появился самый детализированный снимок, чтобы мы могли лучше понимать, как выглядит одна из звезд нашей Галактики.

Астрофотограф сделал удивительно подробный снимок Солнца, используя 150 000 изображений пылающего шара из газа.

Эндрю Маккарти с помощью модифицированного телескопа наслаивал сотни тысяч изображений друг на друга и в результате появилось 300-мегапиксельное фото, которое в что в 30 раз больше, чем стандартное изображение 10-мегапиксельной камеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».