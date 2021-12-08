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Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

  • 8.12.2021, 22:40
Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

Ранее об аналогичной мере объявили США, Великобритания и Австралия.

Канада не будет отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, передает CBC.

О соответствующем решении объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы объявляем, что не отравим дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. В последние годы мы четко выражали глубокую озабоченность нарушениями прав человека и продолжаем это делать», – заявил Трюдо.

Таким образом, представители канадских властей не будут присутствовать на Играх, но спортсмены смогут поехать в Китай.

Ранее об аналогичной мере объявили США, Великобритания и Австралия.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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