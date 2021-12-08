Грабовский смотрел игру минского «Динамо» вместе с бандитом Шакутой

Грабовский смотрел игру минского «Динамо» вместе с бандитом Шакутой4
- 8.12.2021, 23:01
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Боец Дмитрий Шакута – подозреваемый в убийстве Романа Бондаренко.
Подозреваемый в убийстве жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко боец Дмитрий Шакута, ябатька Михаил Грабовский и экс-хоккеист Артем Каркоцкий вместе сидели на матче ХК «Динамо» с «Витязем», передает «Трибуна».
Боец действовал в бандформировании Баскова и Эйсмонт под прикрытием лукашенковских силовиков.
Напомним, 31-летний Роман Бондаренко скончался 12 ноября 2020 года в реанимации больницы скорой помощи в Минске.