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Грабовский смотрел игру минского «Динамо» вместе с бандитом Шакутой

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  • 8.12.2021, 23:01
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Грабовский смотрел игру минского «Динамо» вместе с бандитом Шакутой

Боец Дмитрий Шакута – подозреваемый в убийстве Романа Бондаренко.

Подозреваемый в убийстве жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко боец Дмитрий Шакута, ябатька Михаил Грабовский и экс-хоккеист Артем Каркоцкий вместе сидели на матче ХК «Динамо» с «Витязем», передает «Трибуна».

Боец действовал в бандформировании Баскова и Эйсмонт под прикрытием лукашенковских силовиков.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко скончался 12 ноября 2020 года в реанимации больницы скорой помощи в Минске.

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