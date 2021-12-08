Про нас с вами и их с ними 1 Андрей Санников

8.12.2021, 23:24

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Андрей Санников

В отличие от них у нас есть страна.

Я минчанин. Более того, я минчанин, родившийся, выросший, учившийся и долгое время работавший в самом центре города.

У нас в советские времена не было какой-то определенной идентификации, как, например, у Москвы и Ленинграда (ныне Питера). Москвичи – гостеприимные (так считалось), ленинградцы – чопорные и культурные.

Мы ничем не кичились, просто были и гостеприимными, и приветливыми, совестливыми и работящими, ну, и, конечно, терпеливыми.

Были.

Я еще помню, как по подъездам ходили “погорельцы”, чаще всего мошенники, но мелкие и несчастные, и мы понимая, что их рассказы про то, что хата сгорела и все имущество тоже, скорее всего – вранье, все же выносили им и поесть, и что-то из одежды, и немного денег.

И чванства у нас не было. Мол, я из столичных и ко мне на кривой козе не подъехать.

Во все прежние времена в Минске были какие-то свои жизненные ориентиры: уважение к старшим в профессии, почитание таланта, гордость за своих – “Песняров”, Прокопа (футболиста Саши Прокопенко), Гремякина, Шитковского (хоккеисты), Николая Селещука (художник), Стефанию (актриса), дядьку Рыгора (поэт) и многих, очень многих.

Они были своими, потому что были настоящими, честными в своем деле, и потому их знали и любили далеко за пределами Беларуси.

Даже когда в конце шестидесятых в Минск стали усиленно свозить деревенских жителей, чтобы догнать население до миллиона, необходимого для принятия решения о строительстве метро, и тогда не потерялась роль столичного города. И ценности не растворились в потоке новых минчан. В почете были знания, мастерство в профессии, уважение к людям.

Я пишу про Минск, потому что знаю свой город, но то же самое, уверен, могут сказать о своих городах жители Гродно, Бреста, Могилева, Витебска, Гомеля, всей Беларуси.

Общим было какое-то здоровое отношение к жизни, к людям. Нет, всего прочего тоже хватало, как в любом социуме, только не помню, чтобы когда-нибудь власть в стране захватывали такие воинствующие, агрессивные и озлобленные хамы, как сегодня.

Дно жило по своим законам и не планировало всплывать на поверхность и править всей страной.

И да, у Минска всегда, во все времена, был “пунктик” чистоты: чистых улиц и дворов.

Каким же образом “грядущий хам” стал явью и обосновался в моей стране? Как так получилось, что власть в Беларуси присвоили себе люди не просто невежественные, но гордящиеся своей дремучестью и упивающиеся возможностью справлять на общество любую свою физиологическую дурь?

Дно все же всплыло на поверхность.

С первых же дней появления Лукашенко в роли президента было понятно, что во власть пришли те самые хамы. И с тех пор их природа, их повадки не менялись. Не вдруг они озверели.

Зверства 2020 года были различимы уже в 1994, хорошо видны во время “референдума” о символике 1995 года, еще одного сфальсифицированного “референдума” 1996 года, сделавшего хамов узурпаторами, и все сомнения отпали в 1999 году после политических убийств оппонентов режима.

Хамы во власти прошли путь от узурпации власти до нацистских зверств и издевательств над народом при нашем попустительстве.

Неспособность и нежелание сразу ставить хамов на место обернулось трагедией для всего народа.

Попытки оправдать хамов какими-то понарошку высшими соображениями, экономическими или геополитическими, только усиливали эту власть.

Желание усмотреть разноцветность в беспробудно черном хамстве, поиграть в игру “над схваткой” прибавляло власти силы и снабжало дополнительными аргументами для репрессий.

А уж пляски под родным национальным флагом в загоне, цинично устроенном хамами, окончательно убедили власть, что с народом уже можно не церемониться – все стерпят.

Не стерпели и уже не стерпим.

В 2020 году всему народу стало очевидно, то, что видели немногие в 1994-м, стало понятно, что собой представляет эта власть хамов.

Прошлый год постановил, что их с ними не будет в Беларуси ни при каких обстоятельствах.

У них ведь нет страны. Никогда и не было. Это власть хамов-оккупантов.

Они ведь отчаянно это демонстрируют, с ненавистью трамвайного хама на подпитии.

Даже их реакция на наш флаг сродни реакции ночной нечисти на утреннюю зарю..

Они отказались от страны, в которой пока живут, объявив себя наследниками гитлеровских и сталинских оккупантов.

Они уже давно стали непрошенными гостями, жрущими и пьющими за чужой счет, которых пора выставить за дверь.

У нас с вами обязательно хватит сил избавиться от них с ними. В отличие от них у нас есть страна.

Жыве Беларусь!

Андрей Санников, Facebook

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