CIT: Россия перебросила к украинской границе зенитные комплексы «Бук» 12 9.12.2021, 8:03

9,080

иллюстрационное фото: militaryarms.ru

Бортовые номера установок закрашены.

Аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что в военно-полевом лагере неподалеку от села Масловка под Воронежем был замечен зенитный ракетный комплекс «Бук». Ролики, на которых виден ЗРК «Бук», опубликованы в телеграм-канале «Записки охотника», передает «Голос Америки».

Проанализировав видео, аналитики CIT пришли к выводу, что на железнодорожной станции Масловка может находиться как минимум один комплекс «Бук» в полном составе – один дивизион. Отмечается, что бортовые номера установок закрашены. «Эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры Байдена и Путина, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с подконтрольной украинским властям территорией, продолжается», – говорится в сообщении.

В конце ноября исследователи нашли в соцсетях новые фото и видео, которые, как утверждается, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в области, граничащие с Украиной. Аналитики заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. «Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей», – говорится в публикации.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 тысяч российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными» и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Military Times, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».