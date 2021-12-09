«Подарки» на Новый год: как в Беларуси с 1 января вырастут штрафы и пошлины 1 9.12.2021, 8:12

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В этот день изменится размер базовой величины.

Базовую величину, от которой зависят размеры многих штрафов и пособий, хотят с 1 января повысить до 31 рубля. Сейчас этот показатель составляет 29 рублей. Размер возможного повышения прописан в пояснении Минфина к проекту изменений в Налоговый кодекс.

Сайт zerkalo.io посмотрел, как могут измениться суммы штрафов, пособий и некоторых других выплат и платежей, если базовую величину в итоге повысят до 31 рубля.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ. Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу и т.д.

В последний раз базовую величину повышали с 1 января — с 27 до 29 рублей.

Как могут вырасти некоторые пошлины и выплаты

Пошлина за выдачу нового паспорта с нового года может составить 31 рубль (сейчас — 29 рублей), за ускоренную выдачу — еще 31 рубль (сейчас — 29 рублей). Регистрация брака может подорожать до 31 рубля (сейчас — 29 рублей), развод — до 124 рублей (сейчас — 116 рублей).

Новый размер сбора за регистрации ИП может составить 15,5 рубля (сейчас — 14,5 рубля).

К базовой величине также привязано пособие по безработице, максимальный размер — две базовые величины (сейчас это 58 рублей, а с нового года может увеличиться до 62 рублей).

Как могут вырасти некоторые штрафы

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте с 1 января может составить от 15,5 до 31 рубля (сейчас — от 14,5 до 29 рублей), в пригородном транспорте — 21,7 рубля (сейчас — 20,3 рубля), в междугороднем — 31 рубля (сейчас — 29 рублей).

Штраф за шум и вибрацию с 23 до 7 часов с этого года может вырасти до 930 рублей (сейчас — до 870 рублей). За самовольную перепланировку без изменения несущих конструкций смогут оштрафовать на сумму до 930 рублей (сейчас — до 870 рублей), с изменением несущих конструкций — от 930 до 1550 рублей (сейчас — от 870 до 1450 рублей).

Штраф за нецензурную брань с 1 января может составить от 62 до 930 рублей (сейчас — от 58 до 870 рублей), за курение в запрещенных местах — до 124 рублей (сейчас — до 116 рублей), за курение во вспомогательных помещениях многоквартирных домов — до 930 рублей (сейчас — до 870 рублей).

Распитие алкоголя или пива в общественных местах с нового года может обойтись в сумму до 248 рублей (сейчас — до 232 рублей), а появление на работе в состоянии опьянения — от 31 до 310 рублей (сейчас — от 29 до 290 рублей).

Штраф за выбрасывание мусора из окна машины с 1 января может составить от 31 до 62 рублей (сейчас — от 29 до 58 рублей).

За вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года штраф может с нового года составить от 31 до 93 рублей (сейчас — от 31 до 87 рублей), при повторном — от 62 до 186 рублей (сейчас — от 58 до 174 рублей). Штраф за вождение в нетрезвом виде могут поднять до сумм от 1550 до 3100 рублей (сейчас — от 1450 до 2900 рублей).

Если поднимут базовую величину, то вырастут также штрафы и за превышение скорости. При превышении от 10 до 20 км/ч штраф с нового года могут составить 31 рубль (сейчас — до 29 рублей), от 20 до 30 км/ч — до 93 рублей (сейчас — до 87 рубля), более 30 км/ч — до 310 рублей (сейчас — до 290 рублей).

Штраф за неправильную парковку может вырасти до 31 рубля (сейчас — до 29 рублей).

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