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Назван необычный симптом «омикрон»-штамма коронавируса

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  • 9.12.2021, 8:15
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Назван необычный симптом «омикрон»-штамма коронавируса

В симптоматике у детей существуют некоторые различия по сравнению с взрослыми.

Врач из Великобритании Дэвид Ллойд заявил, что «необычная сыпь» может проявляться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», сообщает mk.ru.

Врач из Великобритании Дэвид Ллойд в эфире телеканала Sky News заявил, что «необычная сыпь» может проявляться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, существуют в симптоматике у детей, заразившихся «омикроном» существуют некоторые различия по сравнению с взрослыми.

«У детей проявляются такие вещи, как головная боль, усталость, потеря аппетита, и сыпь» - отметил Ллойд.

Он уточнил, что у небольшой группы людей, переболевших коронавирусом, наблюдалась сыпь, но около 15% детей с «омикроном» сталкиваются с необычной сыпью. Как именно она провялятся специалист не уточнил.


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