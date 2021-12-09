Назван необычный симптом «омикрон»-штамма коронавируса 1 9.12.2021, 8:15

8,268

В симптоматике у детей существуют некоторые различия по сравнению с взрослыми.

Врач из Великобритании Дэвид Ллойд заявил, что «необычная сыпь» может проявляться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», сообщает mk.ru.

Врач из Великобритании Дэвид Ллойд в эфире телеканала Sky News заявил, что «необычная сыпь» может проявляться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, существуют в симптоматике у детей, заразившихся «омикроном» существуют некоторые различия по сравнению с взрослыми.

«У детей проявляются такие вещи, как головная боль, усталость, потеря аппетита, и сыпь» - отметил Ллойд.

Он уточнил, что у небольшой группы людей, переболевших коронавирусом, наблюдалась сыпь, но около 15% детей с «омикроном» сталкиваются с необычной сыпью. Как именно она провялятся специалист не уточнил.