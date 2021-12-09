Новый канцлер Германии пригрозил Москве последствиями за эскалацию в Украине 9.12.2021, 8:41

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Олаф Шольц

Олаф Шольц подчеркнул необходимость соблюдать принцип нерушимости границ.

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пригрозил России последствиями за возможное военное вторжение в Украину. "Наша позиция предельно ясна: мы хотим, чтобы все уважали нерушимость границ", - заявил Шольц в интервью телеканалу Welt-TV (перевод — dw.com).

Необходимо сделать все, чтобы этот принцип соблюдался, подчеркнул преемник Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту главы германского правительства. На вопрос, считает ли он обязательным запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", Шольц, как и один из его предшественников, также социал-демократ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), указал на продолжающуюся процедуру сертификации Федеральным ведомством по сетям. Решение предстоит принять немецкому регулятору, заявил он.

Вместе с тем всем ясно, что необходимы совместные усилия, чтобы избежать военной конфронтации в Украине, отметил Шольц. О важности соблюдения принципа нерушимости границ следует заявлять в том числе в рамках НАТО, добавил он.

Путин назвал провокационным вопрос о возможном нападении на Украину

Тем временем президента России Владимира Путина в ходе его совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве спросили о возможном нападении РФ на Украину. Вопрос корреспондента газеты "Коммерсанта" Андрея Колесникова Путин назвал "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность", - указал глава Кремля.

По словам Путина, РФ обсуждает вопросы международной политики со всеми партнерами, включая президента США Джо Байдена, с которым он накануне провел видеосаммит. "Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - добавил российский президент.

Видеосаммит Путина и Байдена

Во время видеосаммита 7 декабря Байден пригрозил Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Он выразил глубокую обеспокоенность как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Между тем Вашингтон согласовал с ФРГ закрытие газопровода "Северный поток - 2" в случае военной агрессии РФ против Украины. О такой мере сообщил представитель администрации США в Конгрессе, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

В Берлине 8 декабря приведен к присяге новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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