Из белорусских магазинов исчезнут батончики Mars и Ѕnіскегѕ? 9 9.12.2021, 8:47

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Фото: tv3.lt

Что будет с шоколадками из-за санкций.

Среди импортных товаров, которые подпадут под белорусские санкции, — кондитерские изделия. А значит, часть шоколада и конфет нельзя будет ввозить.

Журналисты «Нашей Нивы» посмотрели, что может исчезнуть с прилавков.

Многие популярные шоколадные батончики — Ѕnіскегѕ, Mars, Twix, Bounty — выпускает американская компания Mars. Но те, что продаются у нас, завозятся с российского завода в Московской области. Поэтому санкции их не коснутся.

То же с конфетами в кокосовой стружке Raffaello. Бренд принадлежит итальянской кондитерской компании Ferrero, но для белорусского покупателя их производит завод во Владимирской области России.

Швейцарская компания Nestle ответственна за одноименные шоколадки и батончики Lion. С первыми ничего не случится: для нашего рынка их выпускает фабрика в Самаре. Но батончики производятся в Польше, которая в санкционном списке.

Бренд Milka принадлежит американской компании Mondelēz International. У сладостей на наших прилавках производители разные — есть и Россия (фабрика в Покрове), есть и европейские страны (Польша, Италия). Поэтому эти шоколадки и печенье не исчезнут полностью из магазинов.

А шоколадки Ritter Sport и Schogetten выпускает только Германия. Они могут оказаться в дефиците. Как и Toblerone со швейцарской фабрики, конфеты «Дары моря» с бельгийской.

Также под санкции попадет премиальный шоколад Lindt и Karl Fazer. Первый в Беларусь поставляет Франция (хотя это швейцарский шоколад), второй — Финляндия.

Исчезнуть могут леденцы в жестяных коробках (бренд Cavendish). Их завозили из Германии.

С Roshen сложный вопрос. Украинские производители не попадают под санкции. Но Беларусь вводит лицензирование для части импорта из Украины, включая шоколад. Из-за этого могут возникать сложности или задержки с поставками.

В дефиците вероятно окажутся жевательные конфеты Harribo. На белорусский рынок их поставляет Венгрия. А еще Mentos, который завозят из Нидерландов.

Зато популярным жевательным резинкам ничего не угрожает — в белорусские магазины они попадают с российских фабрик. Orbit делают в Питере, Dirol — в Новгороде.

Стоит отметить, что даже по запрещенным категориям товара под санкции попадет не вся продукция. Во-первых, будут в продаже товары, ввезенные до конца этого года. Во-вторых, введут специальные квоты, чтобы «обеспечить сбалансированность на потребительском рынке».

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